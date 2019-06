Pejrup: Der er lagt op til en aften i traditionernes og hyggens tegn, når der den 23. juni inviteres til sankthans i Pejrup Forsamlingshus.

- Alt bliver som det plejer, så kom endelig og vær med. Hvad enten du kun ønsker at være med til fællesspisningen eller kun ønsker at deltage ved bålet, eller du tager hele pakken så er vi sikre på, at denne aften bliver fantastisk, lyder det fra arrangørerne.

Arrangementet begynder i Pejrup Forsamlingshus kl. 17.30, hvor grillen står klar til at man kan stege sit medbragte kød. Som altid står bestyrelsen klar i den velassorterede bar, så man kan få slukket tørsten og nyde et glas eller to med gode venner og naboer.

Der kan betales med mobilepay i baren.

Hele aftenen er Pejrup Landsbyorkester med og underholder med god musik.

Efter spisningen går vi sammen ned til bålet på Pejrupvej (ved nummer 33), hvor heksen sendes afsted til Bloksbjerg, og de traditionsrige midsommersange synges.

I år holdes båltalen af sognepræst Torkil Jensen.

Ved bålet kan der købes drikkevarer, kaffe og the samt hjemmebagt kage.

- Alle I Pejrup og omegn er hjertelig velkomne, lyder det fra bestyrelsen.