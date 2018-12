Juletræet på plejehjemmet Prices Have Centeret blev slet ikke stjålet, sådan som det kom frem i weekenden. Det var blot pedellen, der havde sat det ned i kælderen for at beskytte det mod regn og blæst.

Faaborg: Der bredte sig en større opstandelse i Faaborg og en mindre shitstorm på Facebook, da det i weekenden kom frem, at nogen havde været så kynisk og ondskabsfuld at stjæle det juletræ, der skulle have skabt juleglæde for beboerne på Prices Have Centeret.

Men rolig nu: Juletræet blev slet ikke stjålet. Det var såmænd blot plejehjemmets betænksomme pedel, der i bedste mening havde sat træet ned i kælderen, fordi han kunne se, at vejrudsigten lovede voldsom regn og blæst.

En hjælpsom følger af plejehjemmets Facebook-side, Kenneth Toldbod Nielsen, skaffede straks et nyt fire meter højt juletræ, som nu står smukt pyntet og stråler i al sin glans her torsdag eftermiddag, hvor beboerne og personalet er samlet til årets julefrokost.

- Det var fantastisk at se, hvordan hele lokalsamfundet bakkede op. Det varmer virkelig om hjertet. Så nu har vi to juletræer i år. Det store, vi fik foræret, er pyntet og sat op. Det oprindelige juletræ, som vi troede var stjålet, vil vi sætte ud i haven med lys på, fortæller plejehjemsleder Dorthe Andersen.

Ligesom i et rigtigt juleeventyr, hvor alt først er gruelig galt og alligevel ender lykkeligt, blev det alligevel jul på det store plejehjem - og verden er en lille smule mindre ond, end man gik og troede for ganske få dage siden ...