Parat til at tage tæv: Derfor er der personsammenfald mellem arrangører og nominerede ved prisfest

Faaborg: 100 mennesker samles fredag aften på Hotel Faaborg Fjord for at hylde gode initiativer i Faaborg og omegn, når paraplyforeningen Vores Faaborg og Egn kalder til års- og prisfest.

Her vil gæsterne opleve et vist personsammenfald mellem arrangørkredsen og de kandidater, der er nomineret til i alt otte priser. Til hovedprisen, "Årets Faaborg og Bedst Egnede," er både Ole Billum og Henrik Poulsen nominerede. Billum er fungerende formand for "Vores Faaborg og Egn", Poulsen er konferencier - sammen med Stine Mjaaland - ved festaftenen.

Ole Billum og Henrik Poulsen er i øvrigt også partnere i medieprojektet "Det Rigtige Faaborg", som er nomineret til prisen "Årets Øjenåbner".

Også det ene af tre jurymedlemmer, designer og eventskaber Jim Lyngvild, er nomineret til en pris. Det er i kategorien "Årets Attraktion", at Lyngvilds vikingemarked er nomineret.

Ingen af dem har været til at komme uden om, for folk har i stor stil peget på dem i de indstillinger, som "Vores Faaborg og Egn" har modtaget, forklarer kreativ konsulent og fest-arrangør, Stine Mjaaland.

- Vi var opmærksomme på den problematik, der kunne opstå, allerede da vi konceptudviklede showet. Vi var godt klar over, at folk som Jim Lyngvild, Ole Billum og Henrik Poulsen er populære mennesker, der laver en masse ting, som folk sætter pris på, og det er klart, at det kommer til udtryk, når vi beder folk om forslag til, hvem der fortjener ros.

- Vi kunne selvfølgelig have sagt, at folk fra vores bestyrelse eller jurymedlemmer ikke kan indstilles. Men det ville virke konfliktsky og ikke være særlig demokratisk, hvis vi på forhånd udelukkede nogle af de mest populære mennesker i området.

- Jeg ved ikke, om nogen kan blive sure over det, men hvis det giver tæv, må vi tage dem med. Vi har valgt at tage nu-kører-bussen-hatten på, og vi vil gerne stå på mål for, at folk får en sjov og hyggelig aften sammen med nogle mennesker, der gør forskel og fortjener skulderklap for det, siger Stine Mjaaland.

Ud over Jim Lyngvild er Jakob Frost, Tuco og Faaborg Sejlklub samt borgmester Hans Stavnsager i den jury, der har nomineret kandidaterne mellem 60 indsendte forslag. Juryen afgør også, hvem der kåres i hver af de otte kategorier.