Panik ved prisuddeling: Prismodtager skulle overraskes, men lå syg derhjemme

16-årige Lukas Schaumann Therkelsen fik årets ungepris for at være en inspirerende rollemodel for andre unge.

Faaborg: "Lukas har gjort en masse for ungdomskulturen i Faaborg og er en stor inspiration for mange unge i Faaborg og omegn. Han arbejder uselvisk for at skabe et godt ungdomsliv med et spændende indhold for alle unge i kommunen, og han bringer energi og demokratisk dannelse til unge i kommunen og inspirerer til at deltage."

Sådan lød de flotte ord, da den 16-årige faaborgenser Lukas Schaumann Therkelsen ved tirsdagens morgensamling på Faaborg Gymnasium modtog årets ungepris i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Lukas Schaumann Therkelsen er formand for Ungdomsrådet, som kommunalbestyrelsen tager med på råd, når der skal diskuteres politik, der vedrører unge og uddannelse. Derudover er han med i ledelsen af NAU (netværket af ungdomsråd), han er næstformand i Falsettens bestyrelse samt kasserer i skaterforeningen.

Indimellem får han også tid til at passe sin skolegang i 1. g på Faaborg Gymnasium, hvor samfundsfag og engelsk er hovedfagene.