Påvirket bilist truede betjente og forsøgte at stikke af efter uheld

Fyns Politis jurister skal i dag afgøre, om der er grundlag for at kræve en yngre bilist fængslet efter et færdselsuheld i Faaborg natten til onsdag.

Faaborg: Det er onsdag formiddag endnu ikke afgjort, om en 28-årig mand skal fremstilles i grundlovsforhør efter et færdselsuheld i Faaborg natten til onsdag. Manden blev anholdt af en patrulje, som var kørt til Faaborg efter en anmeldelse til politiet klokken 1.44. Et vidne fortalte politiet, at der var sket et solouheld i rundkørslen ved Vestergade, hvor en bil var kørt galt. - Patruljen kom derned og mødte en meget beruset mand, som måske også var påvirket af stoffer. Han nægtede at oplyse sine generalier og blev så anholdt. Men i forbindelse med anholdelsen var han meget udadreagerende og aggressiv, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Milan Holck. - Han gjorde udfald mod betjentene, sparkede ud efter dem og truede dem. Da han skulle oplyse sit navn, forsøgte han faktisk også at flygte fra dem, siger Milan Holck. Da den 28-årige mand, som er fra lokalområdet, var blevet anholdt, blev han kørt til Odense og anbragt i detentionen. Om han får forlænget sit ophold bag tremmer, bliver afklaret i løbet af onsdag. - Der arbejdes videre med ham i forhold til både hans kørsel under påvirkning, færdselsuheldet og truslerne mod patruljen. Om han bliver fremstillet, ved jeg ikke endnu, lyder det fra vagtchefen.

En 28-årig mand nægtede at oplyse sit navn og adresse og forsøgte at stikke af, da en politipatrulje natten til onsdag anholdt ham efter et færdselsuheld i Faaborg. Arkivfoto: Michael Bager.