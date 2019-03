Påskeudsmykning: Eleverne fra 0.a fik frie hænder til at pynte op i Netto i Ringe

To lærere og 20 elever fik frie hænder, da der skulle pyntes op til påske i Netto Ringe.

Ringe: Mandag i sidste uge kom 0.a fra Tre Ege Skolen afd. Ryslinge på besøg i Netto i Ringe, for at pynte op til påske.

- Og hold da op, hvor blev der gået til den. Påskeæg med billeder af børnene pryder som det første, når man træder ind i butikken. Får lavet af poser med popcorn, påskekyllinger og meget, mere hænger fra loftet og indikere: "velkommen til og god påske", siger Anders Aaby Poulsen fra Netto i Ringe i en pressemeddelelse.

Der var også tid til et gruppebillede, foran påskeudstillingen i butikken. Og her kunne alle kunder få at høre, hvor højt der kunne råbes "appelsin".

Som tak for hjælpen med at pynte op i butikken, gav Netto i Ringe slik, småkager og juice til eleverne.

Dagen blev afsluttet med sangen "Joanna", der blev sunget på fulde drøn gennem hele butikken.- Alt i alt en herlig dag, der endte med en flot udsmykket butik, fortæller Anders Aaby Poulsen.