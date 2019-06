Pårørende efter tyveri fra gravsteder: - Det er simpelthen under lavmålet

Jan Frederiksen har efterfølgende forsøgt at få fat i de pårørende til de afdøde, hvis gravsteder har været udsat for tyveri.

- Jeg konstaterede forrige tirsdag, at der er sket de her tyverier fra to gravsteder og fra en mindesten, vi har stående. Der er stjålet kæder fra det ene gravsted, en stang fra en indgangsportal til et andet gravsted, og så er der brækket en plade af en mindesten, siger han overfor avisen.

Han kontaktede straks graver Jan Frederiksen, som ganske rigtigt kunne bekræfte, at kirkegården havde været udsat for gravtyve.

- Min far døde i en ung alder i 1952, og min mor sørgede for, at min fars gravsted blev det flotteste gravsted med granitsøjler og messingkæder. Og siden min mor døde og ligeledes blev begravet der, har vi vedligeholdt stedet. Men da vi kom tirsdag, var messingkæderne simpelthen væk, fortæller Kaj Helding.

Her ventede dog ægteparret et trist syn.

Brahetrolleborg: Kaj Helding og hans hustru, som bor i Odense, er jævnligt forbi kirkegården ved Brahetrolleborg Kirke for at tilse Kaj Heldings forældres gravsted. Og det var de også tirsdag, da der skulle plantes nye blomster.

Ikke meldt til politiet - endnu

Graver Jan Frederiksen oplyser, at kirkegården i hans tid ikke har været udsat for lignende.

- Vi havde for nogle år siden nogle problemer med, at der blev stjålet blomster fra kirkegården, men ikke på den måde her, siger han.

Han har ved flere lejligheder indenfor de seneste par uger observeret, hvad han kalder "mistænksomme personer" ved kirken, og vil ikke udelukke, at disse kan have relation til tyverierne.

- Jeg har set nogen, der går og fotograferer, som om de er turister, men de bryder sig ikke om, at jeg kommer i nærheden af dem, og jeg fotograferede deres nummerplade, fortæller han.

Tyveriet fra kirkegården er endnu ikke meldt til politiet, men det bliver det formentlig inden længe, siger Jan Frederiksen.

Kaj Helding vil ikke genetablere indhegningen omkring hans forældres gravsted.

- Det ville være meget lykkeligt, hvis kæderne dukkede op igen, men det tror jeg ikke kommer til at ske. Jeg vil tro, de for længst er ovre grænsen for at blive smeltet om i udlandet et sted. Men sådan noget slår bare rigtig hårdt. Tænk, at nogen kan finde på det. Det er simpelthen under lavmålet, siger han.