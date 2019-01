På vandrefod fra Nordkap til Give

Ferritslev: Foreningen Norden, Midtfyn, står torsdag 10. januar bag et arrangement med titlen "En familie på farten - vandring for livet!"

Anne Grethe Trangbæk og Helge Kristensen fortæller med lysbilleder om en vandretur fra Nordkap til Give på 3700 km

Familien stoppede for godt 30 år tre små drenge i en autocamper og kørte på alverdens landeveje, netop for at blive en familie på heltid.

Nu er der gået mere end 30 år, ægteparret er blevet pensionister, men er stadig på farten.

Helge Kristensen lovede således at gå hjem fra Nordkap, hvis naboen holdt op med at ryge ...

Naboen blev røgfri og Helge på 69 snørede vandrestøvlerne. På 73 dage gik han 3700 kilometer fra Nordkap til Give. Undervejs var Anne Grethe i den gamle Landcruiser hans uundværlige støtteteam.

Foredraget, der kan opleves kl. 19.30 på Ferritslev Friskole, er ikke bare en palet af smuk natur og spændende mennesker. Det er også en varm fortælling om, at når to står sammen, så bliver det umulige muligt.