På fri fod efter dom: 28-årig var sindssyg, da han overfaldt postbud

Den 28-årige kunne forlade byretten i Svendborg uden udsigt til fængsel, selv om han blev dømt for to overfald på et postbud i Faaborg. Arkivfoto.

En hashpsykotisk mand var ifølge lægerne sindssyg, da han umotiveret overfaldt et postbud i Faaborg. Derfor slipper han for fængselsstraf og skal i stedet for fortsætte sin psykiatriske behandling.

Faaborg: En 28-årig mand fra Faaborg, slipper for at komme i fængsel, selv om han to gange på fem måneder overfaldt og begik vold mod det samme postbud. Manden har en psykose som følge af hashmisbrug, og ifølge en mentalundersøgelse var han sindssyg, da han overfaldt det sagesløse postbud. Derfor kunne han tirsdag forlade byretten i Svendborg, som en relativ fri mand. Han fik en såkaldt foranstaltningsdom, der betyder, han skal være under ambulant psykiatrisk behandling i indtil fem år. Den behandling er den 28-årige allerede startet på.

Hans arme gik som plejle og han råbte "svin, svin, svin, svin". Postbud i retten om det overfald, han var udsat for i Grønnegade, Faaborg, i september 2017.

Foranstaltningsdom Kriminelle, som er sindssyge eller mentalt retarderede, kan ifølge straffeloven ikke straffes. Den 28-årige har en adhd-diagnose og lider desuden af en psykose foranlediget af hashmisbrug.



I mindre alvorlige sager kan retten idømme den kriminelle foranstaltninger såsom tilsyn, ambulant behandling eller afvænning. I mere alvorlige tilfælde kan retten vælge en behandlingsdom.



En behandlingsdom indebærer, at den dømte som udgangspunkt indlægges på en psykiatrisk afdeling. Under opholdet vurderer en overlæge, hvilken behandling den dømte skal modtage.



Det er også overlægen, der træffer beslutning om udskrivelse til fortsat ambulant behandling under tilsyn af Kriminalforsorgen.



Den 28-årige skal være under behandling og tilsyn i op til fem år, men en overlæge kan altså udskrive ham tidligere, hvis han skønnes rask.

Råbte: "Svin, svin, svin, svin" Det første overfald skete i Grønnegade, Faaborg, den 29. september 2017. Postbuddet havde parkeret sin knallert, mens hans afleverede post. Da han kom tilbage, var knallerten væltet, og pludselig sprang den 28-årige på ham: - Hans arme gik som plejle og han råbte "svin, svin, svin, svin", forklarede postbuddet i retten. Han værgede for sig, og undgik at blive ramt, men snublede i brostenene. Han fortalte, at han, mens han lå ned, blev ramt af to "knaldhårde" spark i siden. Posten nævnte, at han stadig har smerter efter mishandlingen. - Jeg har ikke haft en hel nats søvn siden, oplyste han i retten.

Han ville køre mig ned Den 28-årige forklarede selv, at han havde set sig sur på postbuddet, fordi buddet flere gange havde kørt tæt på ham i gaderne, uden dog at ramme, og på dagen var han "ved siden af sig selv". - Jeg ville bare spørge postbuddet, hvorfor han var ved at køre mig ned, og så overreagerede jeg, sagde manden. Han erkendte, han havde sparket ud efter postbuddet, men mente ikke han havde ramt. Overfaldsmanden stak af over voldsepisoden, og det lykkedes ikke politiet at finde ham, så sagen blev henlagt efter en måneds tid. Men i januar 2018 traf postbuddet igen manden ved rutebilstationen i Faaborg, genkendte ham og udbrød: "Det var jo dig, der overfaldt mig". Ifølge postbuddet anklagede manden ham for at være gået til politiet og sagde truende: "Hvorfor fanden gik du til politiet? Du skal lade min kammerat være." Den 28-årige nægtede, at det møde overhovedet havde fundet sted. Retten fandt ikke, der var trusler om vold i udbruddet, så det forhold blev den 28-årige frifundet.

Sparkede sig fri af næsegreb Skæbnen ville, at de to mødtes igen den 28. februar. Denne gang skulle postbuddet aflevere en pakke til manden ved hans bolig, og da han åbnede døren til sin lejlighed, genkendte de to hinanden, og det kom til håndgemæng. Den 28-årige fik overtaget: - Han greb hårdt fat i min næse, og borede sine negle ind i kinden på mig, mens hans knoer pressede mine briller så hårdt mod mine øjne, at glassene faldt ud, gengav postbuddet episoden. Han forklarede videre, at det lykkedes ham at sparke sig fri, hvorefter han styrtede hovedkuls ned ad en trappe, inden han tog flugten og fik tilkaldt politiet. Den 28-årige kunne godt genkende, der havde været håndgemæng, men han mente, der var posten, der havde overfaldet ham og var forsøgt at trænge ind i hans lejlighed. Retten satte dog større lid til postbuddets forklaring, så manden blev fundet skyldig i de to voldsforhold, mens får altså ikke fængselsstraf, fordi han var sindssyg under overfaldene. Postbuddet har ikke været på arbejde siden det seneste overfald og har nu forladt PostNord.