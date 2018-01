Det var med nød og næppe, at nye frivillige og en ny formand reddede Natteravnene Faaborg-Midtfyn fra at nedlægge sig selv. Der mangler stadig frivillige, men de gule ravne lever videre i Faaborg-Midtfyns natteliv.

Faaborg-Midtfyn: Tirsdag holdt den frivillige forening Natteravnene Faaborg-Midtfyn generalforsamling, hvor en stor og svær beslutning om lokalforeningens fremtid var på dagsordenen. Mangel på frivillige tvang natteravnene i Faaborg-Midtfyn til at tage stilling til, om foreningen kunne fortsætte arbejdet, eller om den måtte kaste håndklædet i ringen og nedlægge sig selv. Tre nye frivillige, blandt andre tidligere formand for Natteravnene Faaborg-Midtfyn Linda Prinsholm, kom dog foreningen til undsætning, og forslaget om at nedlægge foreningen blev stemt i jorden.

Natteravnenes fem gyldne regler Alle over 20 år kan blive natteravn. Derudover skal man overholde foreningens fem gyldne regler:1. Natteravnene er synlige og observerer, de blander sig aldrig fysisk i uroligheder o. lign. - men tilkalder professionel hjælp om fornødent.



2. Natteravnene går altid i hold på tre i den karakteristiske gule beklædning.



3. Natteravnene færdes altid i det offentlige rum - aldrig inde, hvor de unge morer sig, i ungdomsklubber, værtshuse, diskoteker.



4. Natteravnene giver sig tid til at lytte og tale med børn og unge, men egentlig rådgivning overlades til professionelle.



5. Natteravnene hjælper børn og unge, der er kommet galt af sted - helst gennem deres venner eller familie. Natteravnene følger ikke nogen hjem alene og låner aldrig penge ud.



Kilde: Natteravnene.dk

- Vi har jo haft snakket om det i flere år, om foreningen skulle lukke, men vi er alle sammen glade for at gå og glade for de unge mennesker, så de fleste var meget opsatte på at fortsætte, fortæller Linda Prinsholm og tilføjer:

- Jeg ville godt nok være ked af, hvis vi skulle have lukket foreningen. Det ville være synd for de unge mennesker, der er vant til, at vi er der.

Linda Prinsholm bliver ny formand for Natteravnene Faaborg-Midtfyn efter Dorthe Nørreskov, som har valgt at tage en pause fra foreningen.