På Heartland spiser de sammen - ligesom man gør i alle kroge af Faaborg-Midtfyn

Festmiddag på plænen i kølig brise

Selvom temperaturen ikke meldte højere end 13 grader, så var humøret blandt de 300 gæster højt. Der blev grinet, og der blev skålet. Flere hundrede hænder rakte deres glas i vejret.

Rundt om bordene hilste folk på hinanden, for ikke alle kendte hinanden i forvejen. De frivillige sørgede for at fylde glassene. Med udsigt over Egeskov Slot vakte to lange borde til fællesmiddagen opsigt blandt festivaldeltagerne.