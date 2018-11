P-pladser klar inden jul

Ringe: Arbejdet med at få anlagt asfalterede p-pladser på pladsen ved krydset Ørbækvej/Stationsvej er nu gået i gang.

Det er Faaborg-Midtfyn Entreprenøren, der har opgaven med at forvandle gruspladsen til en ny lækker asfalteret parkeringsplads med lys. På nuværende tidspunkt er man i gang med at renovere nogle brønde under jorden, men så snart det er færdigt, går man i gang med at asfaltere det grusede område, oplyser folkene på stedet.

Pladsen kommer til at rumme 36 p-pladser i afmærkede båse - inklusiv to handicappladser. Pladsen benyttes især af arbejdere i nærheden, da der her er mulighed for langtidsparkering tæt på bymidten.

Andre steder i byen er den mulighed forsvundet, efter kommunen indførte p-kontrol tidligere i år.

Den "nye" p-plads skulle stå klar den 21. december.