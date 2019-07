Overvældende interesse for at opleve blomsterhaven igen

Næsten 700 mennesker benyttede sig af muligheden for igen at opleve Blomsterhaven Strandlyst de to dage, hvor de nye ejere som et forsøg prøvede at åbne haven for publikum.

Nab: For første gang i 10 år har Blomsterhaven Strandlyst i Nab været åben for publikum. Lørdag 22. juni og søndag 30. juni holdt de nye ejere, Pia og Niels Jørgensen, åbent om eftermiddagen.

Og det kan nok være, det var populært at åbne haven igen.

- Det var helt vildt. Vi tænkte, at det var fint, hvis der måske kom 100. Men der kom 300 den første dag og 370 den anden. Vi løb tør for kage. Vi havde bestilt 100 stykker, men det var jo slet ikke nok, siger Pia Jørgensen.

- Vi lavede ikke nogen egentlig rundvisning - der var simpelthen for mange mennesker. Så vi gik egentlig bare rundt og snakkede. Der var alle slags folk. Også familie til havens grundlægger, Jens Madsen. Hans bror var der og en kusine. Mange af gæsterne havde været her før, og de var glade for, at vi har åbnet den igen - og håbede, at vi vil fortsætte med det. En ældre dame fik helt tårer i øjnene, da hun så, hvordan det så ud, fortæller Pia Jørgensen.

- Vi har kun fået gode tilbagemeldinger, og det har helt sikkert givet os mod på at åbne et par dage igen næste sommer og fortsætte med det, indtil vi går på efterløn, tilføjer hun.

- Folk sad rundt omkring de forskellige steder i haven, og nogle havde selv kaffe med. Folk sagde, at roserne stod så flot, og vi var jo også rigtig heldige med vejret. Hele græsplænen foran var fyldt med biler, og en nabo sagde, at han aldrig havde set så mange biler hernede før, nævner Pia Jørgensen.

Der opstod dog et lille problem, idet kommunen gjorde opmærksom på, at de skulle have vandet undersøgt for at få lov til at lave kaffe til gæsterne. Men det blev fikset ved, at de fik dispensation til at låne vand på campingpladsen ved siden af. Og nu skal de så have vandet undersøgt.

Pia Jørgensen har i mange år været med i Stenløse Kultur- og Dilettantforening, som benyttede lejligheden til at arrangere sommerudflugt for medlemmerne.

Foreningen gav et glas rosevin til alle gæster de to dage.

Nogle af foreningens kunstnere udstillede i blomsterhaven de to dage og fik solgt flere billeder.