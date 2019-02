Overskudsmenneske: Lokal godgører sikrer julen for ensomme

Korinth: Thomas Kristensen har det svært med tanken om, at korinthere skal sidde ensomme juleaften, så nu griber han selv i lommen og engagerer sit netværk, så højtiden også kan blive festlig for dem, som ingen har af være sammen med.

For 25 kr. kan de nyde klassisk julemenu, se Disneys juleshow på stort lærred, spille pakkespil og danse om træet i træet i Korinth Kulturhus.

30-årige Thomas Kristensen står bag initiativet, og får hjælp af Christina Jensen og Karen Hynkemeyer:

- Jeg synes bare, vi savner et tilbud til folk, der ellers er alene juleaften. Alle er sådan set velkomne, men jeg tænker, der kan være et godt tilbud til singler med børn, eller mennesker, der bare savner hyggen og gerne vil opleve samværet juleaften, siger han.

Arrangementet starter kl. 16, og når DR sender Disneys juleshow beames juleklassikeren op på biografsalens store lærred. Efterfølgende fjernes lærredet og åbnebarer et pyntet juletræ på scenen. Her bliver der mulighed for at danse om træet og synge julesange.

Middagen bliver helt klassisk med brune og hvide kartofler, and og flæskesteg, selvfølgelig med risalamande til dessert.

Når prisen kan holdes så lav, så skyldes det blandt andet, at Thomas Kristensen har fået et par sponsorer i ryggen, blandt andet leverer Brahetrolleborg Gods juletræet. Desuden har han selv lagt et pænt beløb i madkassen, og det er såmænd slet ikke usædvanligt for den 30-årige tekniske designer og logistik-medarbejder hos Ikea.

Et år afleverede han sin julebonus hos værestedet Reden i Odense, sidste år købte han 24 buketter blomster, som han afleverede på hospicerne i Odense og Svendborg og i år har han købt 136 Ikea-bamser, der skal glæde på børneafdelingen på OUH.

Det gør Thomas Kristensen ikke noget stort nummer ud af.

- Jeg kan bare godt lide at kunne gøre noget godt for andre. Det giver mig en glæde. Det er en tendens til, at mennesker kun har fokus på sig selv, og bliver forvirrede, når nogen vil gøre noget for dem. En dag købte jeg 100 roser og stillede mig op på gå-gaden i Odense med et skilt "tag en rose til en du har kær". Nogle blev glade, andre kiggede bare væk og mange kunne slet ikke forstå, at de kunne få en gratis rose. Det er sjovt at se, hvor forskelligt folk reagerer på helt almindelig godgørenhed, smiler han.

Du kan tilmelde dig Thomas Kristensen julearrangement på 61 30 57 82 eller på email Thomas5600@gmail.com.