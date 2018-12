Overskuddet faldt: Men Broyværk-firma fortsætter med at vokse

Brobyværk: Firmaet Dansk Installations Teknik, der har afdelinger i Odense og Svendborg og hovedsæde i Brobyværk, fortsætter med at vokse. I regnskabet for 2017-2018, der netop er offentliggjort, fremgår det, at årets omsætningsvækst er på hele 35 procent, mens firmaet personalemæssigt er vokset næsten lige så meget - fra 90 til 115 ansatte i regnskabsåret.

En del af væksten stammer fra opkøbet af det konkursramte svendborgensiske firma VVS Sydfyn, som Dansk Installations Teknik overtog fra konkursboet i sommer. Det alene bidrog med 14 nye medarbejdere, der dermed slap for at blive fyret. Firmaet hedder i dag Tåsinge VVS.

Resultatmæssigt blev regnskabsåret lidt mere beskedent end året før. Den erklærede ambition om at have fire procent af omsætningen på bundlinjen lykkedes ikke helt. Overskuddet før skat blev på to millioner kroner, mens der kunne bogføres 3,4 millioner kroner året før.

Af regnskabets ledelsesberetning fremgår det, at det især er udgiften til et nyt it-system, der har trukket penge væk fra bundlinjen.

Dansk Installations Teknik er totalleverandør, når det gælder VVS, ventilation, el- og blikarbejde. Firmaet er familieejet. Jan Hansen er direktør, mens broderen Per Hansen og faderen John Hansen også er med i ejerkredsen.