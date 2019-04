Overrasket ved forårsopvisning: Var lige ved at lukke, nu hædret som årets forening

Grethe Kjeldsen, 77, trådte til som formand da foreningen var ved at lukke. Nu har den fordoblet medlemstallet til 200 og belønnet med pris for sin flotte fremgang

Faaborg: For et år siden var en af byens ældste foreninger, Faaborg Gymnastikforening, meget tæt på at lukke. Der manglede medlemmer, der manglede instruktører, og der manglede bestyrelsesmedlemmer.

Grethe Kjeldsen tænkte, det skulle være løgn. På trods af, hun dengang var 76 år (nu er hun fyldt 77) stillede hun op, fik fem andre kvinder med sig, og genrejste den forening, hun har været aktiv i 50 år.

Ved forårsopvisningen søndag kunne hun, medlemmerne og et par hundrede tilskuere lade sig overraske af Faaborg-Midtfyn Kommunes pris, "Årets Forening", som Steen Virkelyst, formand for Folkeoplysningsudvalget, havde listet sig ind i Forum Faaborg med.

- En enig dommerkomite har blandt alle indkomne indstilling vurderet at dette års pris skal gå til Faaborg Gymnastikforening for deres store engagement og vilje til at få de til at lykkes, motiverede han prisuddelingen til den 123 år gamle forening.

Grethe Kjeldsen var synlig stolt:

- Det er en dejlig anerkendelse at få, fastlog hun overfor avisen, da hun havde modtaget en keramikstatuette og en check på 7.500 kr.

- Jeg vidste slet ikke, vi var indstillet, men det er vi stolte af, sagde hun.

Grethe Kjeldsen sad også som formand for foreningen i perioden 1970-76, og hun deler gerne æren for gymnastikforeningens fremgang med et stort hold dansere, der meldte sig under foreningsfanerne.

- Da fik vi med et slag 50 ekstra meldemmer. Dem er vi meget glade for, og det er også glade for os, konstaterer hun.

Faaborg Gymnastikforening har nu omkring 10 deltagere, og hele 13 aktive hold, og der er meget andet end klassisk gymnastik på holdet.

Grethe Kjeldsen, der ikke ligner en dame, der har rundet 77, og selvfølgelig stadig selv aktiv gymnast på det energiske "Effektholdet".