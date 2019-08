Overraskende udvikling i lønkonflikt: Dagplejere nedlægger arbejdet

Dagplejerne strejker, for de vil ikke udføre det samme arbejde for mindre løn. Det sker efter en længere lønkonflikt med Faaborg-Midtfyn Kommune om en række tillæg.

Faaborg-Midtfyn: Du må finde alternative pasningsmuligheder til dit barn, hvis du har dagpleje i Faaborg-Midtfyn. Dagplejerne i kommunen har nemlig besluttet at nedlægge arbejdet i dag, onsdag. Det bekræfter FOA Sydfyn.

I en sms til forældrene forklarer dagplejere tirsdag aften, at de ikke vil udføre det samme arbejde for mindre løn.

Strejken, som er en såkaldt ulovlig strejke, kommer efter en længere faglig konflikt med Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kommunen opsagde for tre måneder siden dagplejernes lokale lønaftale, som bestemmer en række tillæg. Den opsagte aftale betyder en lønnedgang på flere tusind kroner for nogle dagplejere.

I går, tirsdag, så det imidlertid ud til at konflikten ville løsne sig. Dagplejernes tillidsrepræsentant, FOA Sydfyn og Faaborg-Midtfyn Kommune mødtes og besluttede at genoptage forhandlingerne, og begge parter meldte til avisen ud, at det havde været et godt møde.

Tirsdag aften mødtes kommunens 140 dagplejere for at vende det videre forløb. Her besluttede de imidlertid at nedlægge arbejdet.

Pædagogisk sektorformand i FOA Sydfyn Dorthe Jørgensen fortæller, at hun senere på formiddagen skal mødes med dagplejerne.

- Her vil jeg fortælle dem, at de skal genoptage arbejdet. Det er min rolle, forklarer hun tirsdag morgen.

Fyens.dk følger sagen...