Overlever på sit gode ry: - Jeg hader fusk og billigt læder

Bo Thuelund

Bo Thuelund er 58 år og bor i Nr. Søby.Han er enkemand og har en datter på 29 år og en søn på 42 år.



Han arbejdede som chauffør, inden han gik i lærer som møbelpolstrer i 1995.



14 dage inden han var udlært, startede han firmaet Nr. Søby Auto/Møbelpolstring op.



Han sidder i bestyrelsen i Dansk Håndværk i polstrer-afdelingen.



Udpeget til at være syn- og skønsmand for Dansk Håndværks ankenævn.



Han er formand for det lokale uddannelses-udvalg i Skive, og står for kontakten mellem Dansk Hånværk og Skive Tekniske Skole, der er det eneste sted i landet, hvor man kan blive uddannet til møbelpolstrer.



Han er skuemester, hvilket vil sige, at han er med til at vurdere og bedømme alle dem, der er til svendeprøve.