Overhældt med sulfo og pisket: Unge drenge mishandlede heste

To unge drenge er mistænkt for mishandling af to heste i en stald i Ferritslev. Staldejeren er rystet og chokeret.

Ferritslev: To drenge på cirka 12-14 år er mistænkt for at stå bag mishandlingen af to heste i en hestestald i Ferritslev.

Det skriver indehaveren af stalden, Christian Neuhaus Thinesen, i et opslag på Facebook. Ifølge ham er der blandt andet kastet store sten efter hestene, de er blevet pisket med en dressurpisk, så pisken er knækket, der er smidt flasker efter hestene, og hestene er blevet overhældt med sulfo.

Mishandlingen er sket mandag mellem klokken 12 og 16.

"Naboens datter og en veninde har deres daglige tur ned for at sige hej til hestene, og da pigerne kommer derned, løber drengene", skriver han i opslaget.

Christian Neuhaus Thinesen uddyber over for avisen, at løb drengene grinende væk fra stalden.

- Det er frygteligt, jeg har aldrig oplevet sådan noget før, siger Christian Neuhaus Thinesen, der har boet på ejendommen siden 2006 og altid har haft heste her.