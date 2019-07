Overfaldet af ukendte gerningsmænd: 16-årig blev slået og sparket i hovedet

Kværndrup: En 16-årig fra Ringe-området blevet fredag aften omkring klokken 23 overfaldet af tre ukendte gerningsmænd. Fyns Politi modtog klokken 23.22 en anmeldelse om et overfald på Kirkevej i Kværndrup.

Den 16-årig har ifølge vagtchef, Thomas Bentsen, opholdt sig på en skole på Kirkevej sammen med nogle venner. Han har så besluttet sig for at forlade skolen, for at mødes med nogle andre venner.

På vej over til de andre venner bliver han skubbet omkuld af tre mænd, som efterfølgende slår og sparker ham i hovedet og på kroppen. Derudover bliver han også slået med noget, der minder om et baseballbat på venstre ben.

Den ene af gerningsmændene kom, ifølge den 16-årige, kørende på en hvid knallert med gul nummerplade, hvor det første bogstav er b. Manden beskrives som 180 til 190 centimeter høj og mellem 18 og 19 år gammel. De to andre gerningsmænd beskrives som cirka 180 centimeter høje og omkring 16 år.

- Hvis der er nogen i området, der har hørt eller set noget, eller som kan identificere gerningsmændene ud fra de sparsomme oplysninger, hører vi meget gerne fra dem, siger Thomas Bentsen.