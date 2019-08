Overbærende forældre under strejke: Det var rent held, at toårige Sophia kunne blive passet

Kværndrup: - Havde dagplejerne strejket mandag, havde det ikke været godt.

Sådan siger Julie Møldrup Ravn, der er mor til toårige Sophia.

Sophia kunne ikke blive passet af sin dagplejemor onsdag, fordi alle dagplejere i Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at strejke for at vise, at de ikke vil gå ned i løn.

Julie Møldrup Ravn bor i Kværndrup sammen med sin familie, og det var rent held, at hendes mand netop var kommet hjem fra en forretningsrejse, og at han havde fri og kunne passe hende.

Forældrene blev varslet via sms klokken 22.15 aftenen forinden.

- Jeg kan sagtens forstå dem, og jeg blev hverken sur eller noget. Jeg er nemlig enig i, at der skal sættes pris på deres arbejde, fordi det er så enormt og værdifuldt. De skaber tryghed for vores børn, siger Julie Møldrup Ravn.

Hun fortæller, at hun også hører, at mange andre forældre støtter dagplejerne i kampen mod en lønnedgang.

- Jeg har hørt fra flere, at de har haft problemer med at finde pasning til deres børn, og at de synes, det er en svær situation. Men de bakker selvfølgelig alle op om dagplejernes valg om at strejke i dag.

Dagplejerne har meddelt, at de genoptager arbejdet torsdag, og det er Julie Møldrup Ravn glad for.

- Jeg håber, de har fået noget ud af at have strejket, ellers synes jeg, de skulle strejke igen torsdag. For deres arbejde skal virkelig værdsættes, mener hun.