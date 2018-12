Mountainbike løbet går for at være et af de hårdeste i Danmark. Samtidig udvider Outdoor Sydfyn med en rute, der er velegnet til mountainbikere, der kører det første eller et af de første løb. Det meget populære børne-mtb-løb er fortsat på plakaten.

Faaborg: Til august kommer der igen udøvere fra af forskellige udendørs sportsgrene til Faaborg og omegn, når stævnet Outdoor Sydfyn for syvende gang byder på hårde udfordringer i smukke omgivelser. De første aktiviteter ligger fast, og tilmeldingen er mulig til flere events. Så mangler man at købe en julegave til en sporty person, kan det lige nås.

Nu også med rulleski

I det nye år åbner tilmeldingen til rulleski, og der kommer også en nyt event, varsler arrangørerne. Derudover vil Outdoor Sydfyn byde på et væld at Try It aktiviteter, så et besøg på pladsen bliver ikke kedeligt.

- Vi er glade for at kunne fortsætte med alle de gode events og aktiviteter og samtidig lægge nyt ovenpå i 2019. På vegne af Outdoor Sydfyn glæder jeg mig til vise, hvad Faaborg har at byde på og til at byde outdoor udøvere fra hele Danmark velkommen til Faaborg, siger Signe Pardorf fra Outdoor Sydfyn i en pressemeddelelse.

Outdoor Sydfyn 2019 finder sted 22. til 25. august 2019, og man kan læse mere på www.outdoorsydfyn.com.