Orienteringsklub udfordrer alle til at prøve kræfter med sporten

Slag for sporten

Klubben har gennem de seneste 10 år vundet utallige DM og haft mange landsholdsløbere, og de seneste 5 år er det også blevet til adskillige medaljer til VM.

Klubben er dog meget mere, og stort set alle de lokale skoler bruger ofte klubben til at arrangere orienteringsløb.

I det hele taget er klubbens hverdagsliv præget mest af breddeaktiviteter, hvor især den faste torsdagstræning kl. 17-19 rummer muligheder for såvel begyndere som mere øvede.

I år vil klubben gerne prøve at gøre lidt mere opmærksom på sig selv og de muligheder, som orienteringssporten har i Faaborg-området.

Her kan man få et nærmere kendskab til de forskellige skove og de muligheder og "hemmeligheder" de nu rummer, samtidig med at man som medlem får adgang til de meget detaljerede kort over skovene.