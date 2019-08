Opvisning med action: De slog et slag for foreningerne

Selv om regnen lagde en dæmper på tilstrømningen til den første Foreningernes Dag, blev det alligevel en historisk dag, hvor Ringe fik den længste gågade i byens historie.

Ringe: Man må sige, at de tager opgaven seriøst, de cirka 20 medlemmer af Midtfyns Shuri-Ryu Karateklub, der har indtaget det strategisk vitale hjørne ud for boghandlen nederst i Algade. De både slår på tromme og slår ikke bare ét men mange slag for foreningen og karatesporten. Således har nogle af karatebørnene medbragt en tromme, som de løber ned gennem gaden og slår på for at gøre opmærksom på næste opvisning. - Det er en fed måde at vise karate på. Folk er nysgerrige og spørger ind til det. Karate kan måske lyde lidt farligt, men på den her måde, hvor der også er børn med, kommer det ned på jorden, så folk kan se, at det slet ikke er så farligt, siger chefinstruktør Kamilla Knudsen. - Og så er det en fin lejlighed til at få snakket med nogle af de andre foreninger, som er med i dag, tilføjer hun.

Det blev en hæsblæsende og våd oplevelse for Dorthe Rykind-Eriksen fra Øster Hæsinge og hendes syvårige søn, Silas, at være med på børneloppemarkedet. Men de fik solgt helt godt ud af tøj og legetøj. Foto: Palle Søby

35 foreninger har tilmeldt sig den første Foreningernes Dag i nyere tid. Nogle af dem har holdt sig væk på grund af det regnfulde vejr, som givetvis også har lagt en dæmper på tilstrømningen af folk. Rækken af foreninger strækker sig fra Torvet ned gennem Algade, mens det årlige børneloppemarked breder sig fra kirkepladsen og hele vejen op gennem Jernbanegade, der ligesom Algade er spærret for biltrafik. På den måde er det også en lidt historisk dag, fordi Ringe for en dag har fået den længste gågade i byens historie. - Det begyndte med, at stativet med tøj væltede tre gange, og alt regntøjet er allerede gennemblødt. Men det er gået rigtig godt med salget. Vi har allerede solgt halvdelen af, det, vi havde med. Der er en god stemning, og folk er søde og rare, siger Dorthe Rykind-Eriksen fra Øster Hæsinge, som sammen med sin søn, Silas på syv, har en stand med tøj og legetøj på kirkepladsen. I Butik Binau 32 finder vi Lene Kildevæld Andersen og Maria Klausen, der har været i gang siden halv syv om morgenen med at måle op til stande og gøre det hele klar til dagen, som Ringe Handelsstandsforening står bag. - Vejrguderne har ikke været med os. Men vi hører, at folk synes, det er et godt arrangement. 35 foreninger havde tilmeldt sig Foreningernes Dag, og 45 var tilmeldt børneloppemarkedet, så det synes jeg er fint, selv om nogle ikke kom på grund af regnen. Så jeg er klar til at fortsætte det her næste år, siger Lene Kildevæld Andersen.

Både Jernbanegade og Algade var spærret for biltrafik, og dermed havde Ringe pludselig den længste gågade i byens historie. Foto: Palle Søby

Maria Klausen og Lene Kildevæld Andersen fra Butik Binau 32 var i gang fra halv syv om morgenen med at gøre alt klar til Foreningernes Dag. Og trods regnen er de godt tilfredse med premieren. Foto: Palle Søby

KFUM-spejderne fra Ringe serverede friskbagte pandekager på Torvet. Foto: Palle Søby

Børnene var ligeglade med regnvejret, for der var masser af legetøj at købe hele vejen op gennem Jernbanegade, for eksempel her hos Ditte Petersen fra Gislev. Foto: Palle Søby

Blomster, popcorn og højt humør! Trods regnen var der mange familier, der hyggede sig med Foreningernes Dag og børneloppemarked. Foto: Palle Søby

Risøhøj var også en af de foreninger, der havde sørget for en aktivitet på sin stand, hvor børn kunne skyde til måls med minihåndbolde. Foto: Palle Søby

Chefinstruktør Kamilla Knudsen havde taget 19 slagkraftige medlemmer med for at vise Midtfyns Shuri-Ryu Karateklub og karatesporten frem. Foto: Palle Søby

Ringe Løbeklub havde fundet et godt trick for at lokke folk til: Det duftede herligt af popcorn fra klubbens bod, hvor formand Line Thomsen er i gang med popcornmaskinen. Foto: Palle Søby

Det går fint med udlejninger i Espe Forsamlinghus, men Anne Marie Lunderskov fra bestyrelsen benyttede alligevel chancen til at vise, hvor fint de kan dække et rundt bord i forsamlingshuset. Foto: Palle Søby

Anna Andersen og Frederikke Snedevind havde fundet et af de bedste steder på børneloppemarkedet: Under tøjforretningens overdækning på hjørnet af Algade og Jernbanegade. Foto: Palle Søby

Sjov for de mindste på Torvet. Foto: Palle Søby

By og Land Midtfyn havde lavet en fin lille udstilling med forskellige mursten. Foto: Palle Søby

Kaj Bramer Hansen på fire år bor i København, men var sammen med sin far, Asger Bramer Hansen, på besøg hos farmor Bodil Bramer Hansen, der bor i Søllinge. Han skulle selvfølgelig på børneloppemarked, hvor han købte det her gevær. Foto: Palle Søby

Poul Erik Harndahl fra Lindehuset var sammen med sin pædagog, Katja Madsen, en tur oppe i byen, hvor han på loppemarkedet købte et fint billede af en hest. Foto: Palle Søby

Trods regn og blæst havde Dorthe og Silas Rykind-Eriksen fra Øster Hæsinge fint salg på deres stand med tøj og legetøj. Foto: Palle Søby

Popcornmaskinen hos Ringe Løbeklub kunne duftes i mange meters omkreds. Foto: Palle Søby

Risøhøj-formand Ann-Sofie Nielsen (t.v.) og nogle af klubbens medlemmer havde lavet en lille bane, hvor børn kunne skyde til måls. Foto: Palle Søby

- Det er fint, at foreningerne kan blive eksponeret, og selv om vejret ikke er med os, er det her jo egentlig udmærket spejdervejr, sagde Christian Bjergager (t.h.), gruppeleder hos KFUM-spejderne i Ringe. Foto: Palle Søby

Lille udstilling af forskellige mursten hos By og Land Midtfyn. Foto: Palle Søby

Pædagog Katja Madsen og beboer Poul Erik Harndahl på vej hjem til Lindehuset med dagens indkøb. Foto: Palle Søby

Jernbanegade set fra nord, spærret for biltrafik i dagens anledning. Foto: Palle Søby

Bodil Bramer Hansen fra Søllinge, hendes søn Asger Bramer Hansen og barnebarn Kaj på fire får et stykke chokolade hos Marianne Lundgreen og co. i Klinikhuset i Jernbanegade. Foto: Palle Søby

Uanset vejret blev det foreningernes og familiernes dag i Ringe. Foto: Palle Søby

Der var både cremeprøver og chokolade hos Klinikhuset i Jernbanegade, hvor forretningerne var gået sammen om at holde åbent og gøre noget ekstra ud af dagen. Foto: Palle Søby

Skudtræning hos Risøhøj i Algade. Foto: Palle Søby

To af de aktive i Ringe Handelsstandsforening, der stod for det nye tiltag med Foreningernes Dag: Maria Klausen og Lene Kildevæld Andersen fra Butik Binau 32. Foto: Palle Søby

Midtfyns Shuri-Ryu Karateklub giver opvisning på Foreningernes Dag i Ringe. Foto: Palle Søby

Medlemmer af Midtfyns Shuri-Ryu Karateklub slår på tromme for deres næste opvisning. Foto: Palle Søby

Midtfyns Shuri-Ryu Karateklub gør reklame for næste opvisning på Foreningernes Dag. Foto: Palle Søby

