Opskriften holder stadig: Se billederne fra open by night i Ringe

Ringe: Efteråret venter lige rundt om hjørnet, men sensommeren har stadig lidt i posen, når det gælder skønne, lune sommeraftener.

Sådan én var det til open by night fredag, da de handlende i Ringe holdt butiksdørene åbne til længe efter mørkets frembrud, og helt efter traditionen betød det tæt og langsom men særdeles hyggelig fodgængertrafik i Algade fra Torvet til Kirkepladsen.

Her kunne open by night-gæsterne forsyne sig med mad og drikke og gode tilbud, både fra butikker og erhvervsdrivende og fra kulturlivet. Midt i Algade var der livemusik fra arrangørgruppen bag Midtfyns Festival, for efter at det for nylig blev slået fast, at den genopstandne festival vender tilbage i 2020, bliver der nu sat mange sejl til for at få midtfynboerne til at købe billet allerede nu.

- Sidste år var der mange, som ventede med at købe billet til april, men vi vil meget gerne have gæsterne til at købe billetten tidligere, så vi har et fornuftigt billetsalg, når vi skal ud og booke musik, fortalte Line Haar fra arrangørgruppen, og selv om der er næsten ni måneder, til det går løs på Goe Bakke, så lykkedes det at afsætte flere billetter.

Også på Centrumpladsen var der liv og aktivitet, både omkring ungdomskulturhuset og på multibanen, hvor der blandt andet blev spillet basket og hockey, mens blå blink fra Falcks brandbiler på Kirkepladsen var magneter på små drenge og piger med drømme om at suse af sted i de røde køretøjer.

Det var 23. gang at Ringes handelsliv inviterede til open by night.