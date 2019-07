Opråb efter festligheder: Så ryd dog op

Ringe: Det flotte sommervejr og flere tropenætter har fået mange til at opholde sig i det fri, og det har man kunne se flere steder.

Det kan i den grad også ses på beachbanerne ved Midtfyns Gymnasium. Her flyder det mildt sagt med affald, så ingen kan være i tvivl om, at der her har været fest og glade dage. Tomme dåser, flasker, papir og cigaretpakker er blandt den megen skrald, der skæmmer.

- Det er SÅ dejligt, at I bruger vores beachbaner her i det dejlige vejr. Men det er virkelig dårlig stil at efterlade banerne sådan her, lyder det i et opslag på Midtfyn Gymnasiums Facebookside, hvor billederne dokumenterer svineriet.

Det er ikke første gang denne sommer, at udendørs (nat)fester og hygge resulterer i et større svineri - og i nogle tilfælde desværre også i hærværk. I sidste uge blev det igen konstateret, at folk har holdt til i området mellem Kærlighedsstien og Kulturhuset i midtbyen. Foruden svineri og bålafbrænding resulterede det denne gang i groft hærværk, hvor en mur blev væltet, og der var lavet graffiti flere steder.

Tidligere på sommeren var det jernalderpladsen ved Ringe Sø, der dannede rammen om festligheder, og også her resulterede det i hærværk. Her blev en stor træørn brækket af og brugt som brænde på et bål - og desuden var der forsøgt at sætte ild til et træbord og smadrede flasker.

På beachbanerne ved gymnasiet er der ingen meldinger om hærværk, men en formaning om, at man rydder op efter sig.

- Så husk at rydde op efter jer - det skal også være rart for de næste, der kommer, lyder det i Facebook-opslaget.