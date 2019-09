Faaborg: Fotogravure af Stig Stasig og fotografier af Lars Skaaning kan i perioden 7.-14. september opleves i Galeriget i Bøjestræde. 7. - 14. september Stig Stasig har sit værksted, The Stasig Archives, i det indre København. Her producerer han de smukke og imponerende fotogravurer, som han viser eksempler på i stort format i Galeriget. Gravureteknikken har han forfinet, så et digitalt print overført på en metalplade tjener som trykplade og skaber en toneomfang og giver billedet en smuk dybde.

Lars Skaaning udstiller fotografier i stort format. Motiverne er, ligesom Stig Stasigs, hentet i skovens mystiske verden af underlige former og fantasier. Der er fernisering på udstillingen fredag 7. September kl. 11-14. Galerigets husorkester hygger med stille jazz. Galleriet byder naturligvis på et glas.