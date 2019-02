Oplev et møde med Jesus

Vester Aaby: Kirken i Vester Aaby er tirsdag 19. februar kl. 19 ramme om et foredrag af Charlotte Rørth med titlen "Jeg mødte Jesus".

I foredraget agerer Charlotte Rørth værtinde for de mange tabu-nedbrydende debatter, vi ser herhjemme, hvilket også er formålet med hendes bøger.

Ud fra sin første bog "Jeg mødte Jesus - bekendelser fra en modvillig troende" og nummer to "Vi mødte Jesus - og hvad kommer det andre ved", fortæller Charlotte Rørth om sit og andres personlige møde med guddommelige begivenheder, der normalt ikke kan forklares ud fra vores logiske og rationelle sind.

Foredraget tager særligt afsæt i bogen "Jeg mødte Jesus", der handler om hende selv.

Hun var hverken et religiøst eller spirituelt søgende menneske, da Jesus bogstaveligt talt viste sig for hende og talte til hende i et sakristi i byen Úbeda i Spanien. Oplevelsen var et mentalt og fysisk lynnedslag, der tvang hende til at tage sit moderne rationelle liv op til overvejelse, og som hun derefter skrev bogen omkring.