Opera i Ringe Bio

Ringe: - Er du operaelsker, men synes der er langt til de store operahuse, så er her et enestående tilbud om at se/høre opera på det store biograflærred. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Ringe Bio.

- I vores serie af operavisninger gælder det søndag 10. februar kl. 10 fremførelsen af Verdis mesterværk La Traviata, som regnes for en af de smukkeste operaer, der er skrevet. Opførelsen er et samarbejde mellem tre store europæiske operahuse. Handlingen er en dramatisk kærlighedshistorie om det umulige forhold mellem Alfredo og den smukke, men syge prostituerede Violetta. Alexander Dumas' roman Kameliadamen er inspirationen til handlingen.

