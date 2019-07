Open by Night med musik og festfyrværkeri

Faaborg: Der bliver læskende kolde drikke, masse af gode toner for øregangene og tilbud, der er gode for pengepungen, når Vores Faaborg & Egn inviterer til udsalg og open by night i Faaborg torsdag den 18. juli.

Butikkerne har denne dag åbent fra 10-22, og ambitionen er at skabe ægte sydlandsk stemning i den gamle købstad.

For nylig spillede "Lille Frøken A" på Torvet i Faaborg, og det var så stor en succes, at duoen straks blev genbooket til at spille til open by night. Så har man endnu ikke hørt dem, eller har man bare lyst til at høre dem igen, så er det i tidsrummet 12-15 på Torvet, at det sker. Duoen spiller en god blanding af klassikere som fx. "Fever", "Hit the road Jack", "Fly me to the moon", "Summertime" og mange flere.

Klokken 17.30-21.30 er det lokale Posten, Piloten og Pianisten, der underholder på Torvet.

- Det er et af de programpunkter, vi ikke tør pille af plakaten, siger Lars Pedersen fra Vores Faaborg & Egn.

Den festlige trio er efterhånden et fast indslag ved open by night-arrangementerne i Faaborg.

I den anden ende af Østergade er der kunsthåndværkermarked i tidsrummet 15-22.

Der bliver cirka 14 forskellige kunstnere, som udstiller og sælger deres egne produkter: Keramik, plakater, glas, tasker, raku, textil, smykker, mm.

- Vi har plads til et par stykker mere, så hvis der er nogen der har lyst til at være med, kan de tilmelde sig på 23669766, oplyser Lisbeth Kaare, som er en af arrangører af den del.