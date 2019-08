Open By Night i Ringe: Alt bliver (næsten) det samme

Når der er Open by Night i Ringe fredag 30. august, så er alt, som det plejer - næsten da, lyder det fra Ringe Handelsstandsforening, der i disse dage krydser ekstra meget fingre for, at vejrguderne velsigner Ringe med godt vejr.

I lighed med sidste år, bliver der et mad- og spisested på kirkepladsen og på Torvet, og klokken 19-23 spiller The Night Riders på Torvet.

- Open by Night er en kæmpe succes, og det kører bare. Der er ikke plads til nye ting, så vi vil ikke lave det om. Byen er fyldt totalt op med gæster den dag, der er sort af mennesker - så hvis vi skal have noget nyt, bliver vi nødt til at tage noget af det andet ud. Det koncept, der er i øjeblikket, det er rigtig godt - vi kan ikke lige finde noget nyt, der kan gøre det bedre, end det, vi allerede har: Der er noget for børn, der er noget for voksne og der er underholdning.

Ringe: Hvorfor ændre noget, der går godt? Det er i hvert fald devisen hos Ringe Handelstandsforening, der er så glad for det traditionsrige Open by Night i Ringe, at der 30. august ikke bliver nogen ændringer i forhold til forrige år - næsten da.

Store forventninger

Mickael Simonsen har store forventninger til Open by Night i Ringe, der er en af de største arrangementer i byen.

- Det er en af de største omsætningsdage, vi har i byen. Byen summer af liv og aktivitet - der sker så mange små ting rundt i byen, der er med til at gøre, at stemningen og oplevelsen for vores kunder kommer op i et højere gear. Vi har sat mange sejl til for at lave en god dag underholdnings- og oplevelsesmæssigt. Man kan se frem til en rigtig hyggelig dag i Ringe med en rigtig god stemning og gode tilbud, siger aktivitetsformanden.

Mickael Simonsen håber, at vejret arter sig til Open by Night - det er nemlig noget af det, der har allermest betydning for, om der bliver liv i gaderne.

- Vejret er en stor faktor for, hvor stor succes man har ved en Open by Night. Hvis det står ned i stænger, som de gjorde, da vi holdt Foreningernes Dag og børneloppemarked, så kommer der jo ikke nogen mennesker. Vi håber og ber' til, at vejret bliver rigtig godt, som det plejer - vejret har været godt de sidste tre år. Det kan godt være, det har regnet lidt om formiddagen, men på selve aftenen, har det faktisk været rigtig fint vejr, og også en god temperatur. Vi håber, vejrguderne er med os, slutter Mickael Simonsen.