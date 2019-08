Omstridt skovcenter nord for Faaborg: Politikerne indskrænker byggeri og sender lokalplan ud en ekstra gang

Pejrup: Indsigelser og klager har ført til så mange ændringer, af den plan for et skovcenter på Øxenhaverne ved Pejrup, Faaborg, som arkitekt Uffe Black Nielsen ønskede at bygge efter, at lokalplanen nu skal sendes i supplerende høring.

Dermed får naboerne altså atter mulighed for at komme med indsigelser til det, som politikerne i Teknik- og Miljøudvalget egentlig troede var en lille sag, der ville glide gennem det politiske system helt uden sværdslag.

Planen, der vil give Uffe Black Nielsen lov til at etablere beplantning, tvæværksteder og mindre kursusfaciliteter på en tidligere landbrugsejendom, blev første gang sendt i høring i december sidste år. Men fra starten kom der så mange protester, at politikerne besluttede at indkalde til et orienteringsmøde og forlænge høringsfasen frem til foråret.

Det førte til nye protester fra naboer, der kritiserede uklare formuleringer i lokalplanen, og ikke ønskede den stille idyl spoleret af noget, der frygter bliver en mindre industri og som kommer til at dominere landskabet alt for meget.

Det har politikerne og kommunens embedsmænd nu taget til efterretning og ændret i hele planens formål, så det nu er "at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål i form af et mindre videns- og kursuscenter og én helårsbolig".

I det hele taget er der foretaget en række justeringer, så "forvaltningen har valgt at formulere planen på ny for at imødekomme ønsket om en mere præcis og dermed lettere forståelig plan. Planens indhold, foruden de skærpelser der er indføjet, er i væsentlighed det samme, men formuleringerne er gjort enklere og mere præcise. Da både formåls- og anvendelsesbestemmelserne er rettet, afføder det et krav om at sende lokalplanen i supplerende høring, som det formuleres af embedsmændene.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Kristensen (V), oplyste på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag, at ændringerne blandt andet er, at byggehøjden sænkes til maksimalt 8,5 meter, at der må bygges maskimalt 1200 etagekvadratmeter i hovedbyggeriet, plus 200 kvadratmeter væksthus og 200 kvadratmeter mindre bygninger - og der må ikke være lys i væksthuset.

Det betyder, at naboer og andre interessenter får en ny frist frem til 17. september, før politikerne kan skride til endelig vedtagelse af planen.

Morten Schjøtt, Enhedslisten, der har været på besøg i området, mente, at kommunalbestyrelsen skal imødekomme naboprotesterne og helt opgive planen.