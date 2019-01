Omkring 35 procent solgte billetter: Midtfyns Festival bliver med sikkerhed en realitet

Ringe: Der er nu kun små fire måneder tilbage til at Dyrskuepladsen i Ringe bliver forvandlet til et musikalsk, nostalgisk eventyr, når Midtfyns Festival indtager pladsen i slutningen af maj.

Inden for de seneste tre måneder har arrangørerne bag festivalen knoklet for at sælge ideen om et genskabt Midtfyns Festival samtidig med at sælge billetter til det musikalske arrangement. På trods af tidlige, blandede følelser omkring projektet, kan arrangørerne med 100% sikkerhed garantere, at festivalen bliver en realitet. De passerede for nyligt cirka 35% af deres samlede billetter, der nu er solgt. I følge festivalens direktør, Sune Vesterlund, er det muligvis en af de vigtigste milepæle festivalen kunne opnå på nuværende tidspunkt:

- Det er med største fornøjelse, at vi kan udmelde, at festivalen med garanti bliver til noget. 500 solgte billetter skulle der til og det delmål er mere end opnået. Ud fra vores salgstal tror vi også på, at vi nok skal nå vores kapacitet på 1600-2000 billetter inden åbningsdagen, fortæller direktøren. Han opfordrer imellemtiden folk, der endnu ikke er sikre til alligevel at købe deres billetter nu. Formen på festivalen afhænger i følge Sune Vesterlund af billetsalget, så jo tidligere de kan se et samlet billetsalg, des mere udførlig kan festivalen blive.