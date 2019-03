Omegnsaften: Alle kan overvære koncert på efterskole i Korinth

Horne: Der holdes omegnsaften på Faaborgegnens Efterskole torsdag 4. april kl. 19.30.

Da vil orkestret Birds on a Wire, der er Thune Holm med band, fortolke Leonard Cohen.

- Leonard Cohen har gennem sit liv skabt et værk af poesi og musik, hvor der bliver reflekteret på et højt kunstnerisk niveau over livsforhold, som handler om håb, lidenskab, frihed og de lyse og mørke sider i mennesket.

Det fortæller forstander Helge Andersen Lund i en pressemeddelelse.

Thune Holm og orkestret fortolker Leonard Cohens sange i en særlig original koncert, hvor nogle af de kendteste sange bliver rammet ind af fortællinger og anekdoter, som giver teksterne mening.

Bandet er samlet af musikere fra hele landet med såvel national som international erfaring, og flere af musikerne har en jazz-baggrund, og det bærer musikken præg af.

Det koster 50 kroner at opleve orkestret, og beløbet betales i døren. Efterskolen har adressen Kirkevej 13, Korinth, 5600 Faaborg. /SH