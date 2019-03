Olieforurening på tank i Faaborg: Brandfolk og miljømyndigheder sat ind

Faaborg: Et uheld med fyringsolie på Shell-tanken på Assensvej i Faaborg sendte ved 17-tiden fredag både brandvæsenet og Faaborg-Midtfyn Kommunes miljøberedskab på arbejde.

Mellem 200 og 300 liter fyringsolie løb nemlig ud i tankstationens eget fyrrum og en del af det sorte stads flød videre til en nærliggende kloak.

Ifølge Shell-tankens indehaver skete uheldet, da den olietank, som forsyner tankens eget fyr med olie, var ved at blive fyldt. Olietanken blev ganske enkelt overfyldt, og så flød de dyre dråber ud i fyrrummet og altså videre i kloakken.

Chaufføren på oliebilen slog straks alarm til 112, og brandvæsenet sendte både en sprøjte og to tankbiler af sted for at yde assistance.

Ved 17.30-tiden var beredskabet ifølge indsatsleder Kim Skovlund ved at rydde op i Shell-tankens fyrrum og bagefter ventede en indsats med at få suget mest mulig fyringsolie op af kloakbrønden og derefter spule efter med vand, noget der sker i samarbejde med kommunens forsyningsselskab FFV.