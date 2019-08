Oliefirma efter dieselkaos på E20: Heldigvis er vi godt forsikret

Lars Jensen fra Oles Oluie i Ringe er lettet over, at ingen kom til skade, da et eksploderet dæk på en af firmaets lastbiler betød timelangt trafikkaos på motorvejen ved Middelfart lørdag.

Ringe: Som en nål der bliver jaget i en ballon og en kæmpe eksplosion. Uden varsel.

Sådan beskriver Lars Jensen fra oliefirmaet Oles Olie i Ringe det øjeblik lørdag morgen, hvor en af firmaets chauffører pludselig befandt sig i en yderst kritisk situation bag rattet i en stor olietankvogn med anhænger på E20-motorvejen ved Middelfart.

Konsekvensen blev en mere eller mindre spærret motorvej, kilometervis af kø og et stort oprydningsarbejde inklusiv ny asfaltbelægning, der er blevet lagt her natten til mandag.

Eksplosionen lørdag morgen kom fra et af dækkene på selve lastbilen, og uden dæk skar fælgen på den tungt lastede tankvogn sig ned i asfalten med det resultat, at vognen begyndte at svinge ind over nødsporet mod autoværnet.

- Han får et chok, for eksplosionen kommer ud af det blå, fortæller Lars Jensen om oplevelsen hos chaufføren, som instinktivt drejer kontra på rattet for at rette tankvognen op.

Lastbilen når ifølge Lars Jensen at ramme autoværnet, og de dramatiske manøvrer er mere end anhængeren kan klare. Med et brag lægger den sig på siden, men gudskelov i nødsporet og rabatten.

- Heldigvis kom ingen til skade, og det er det vigtigste. Jeg tør ikke tænke på, hvad der var sket, hvis anhængeren var væltet til den anden side, og der var kommet en personbil, siger Lars Jensen.

Hvad der fik dækket på lastbilen til at eksplodere, kommer der næppe nogensinde et svar på, men det kunne være både en gammel, usynlig skade eller en måske en fabrikationsfejl. Begge dele er dog gisninger.

- Måske har lastbilen på et tidspunkt været nede ad en markvej og har ramt en sten uheldigt. Så er en wire i dækket måske klemt over, og så har skaden udviklet sig over tid, gætter Lars Jensen, som hæfter sig ved, at hele vogntoget var til syn for tre måneder siden og fik det blå stempel uden anmærkninger.

Hele weekenden betød lørdagens uheld gener for trafikken forbi uheldsstedet, fordi en stor del af anhængerens last af diesel flød ud over vejen. Og diesel i de mængder opløser ganske enkelt asfaltbelægningen. Derfor skulle der ny asfalt på, ligesom en hel del dieselforurenet jord skulle bortskaffes, så alt i alt efterlader det eksploderede dæk en skyhøj regning. Men Lars Jensen regner alligevel med, at udgiften for det midtfynske oliefirma bliver begrænset.

- Vi er heldigvis godt forsikret og har en forsikringsmægler til at tage sig af det hele. Men vi skal selvfølgelig betale en selvrisiko, siger Lars Jensen, der også skal på jagt efter en ny anhænger.

Turen på siden hen ad asfalten betød nemlig farvel og tak til anhængeren.

- Lastbilen kører igen, men anhængeren er sendt til skrot. Den må slet ikke komme ud at køre igen efter sådan en tur, siger Lars Jensen.