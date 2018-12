Øv: Regnen forplumrede Faaborgs nye fakkeltog

I de døende minutter kom der dog nogle flere til, så vi endte med at være en lille flok på 23 mennesker, der gik en tur rundt i gaderne, anført af den syngende vægter Steen Bo Verner.

- Jeg har ellers bestilt snevejr, og jeg spiste op i går, fortsatte Sofie Find, mens hun stirrede på den håndfuld mennesker, der stod foran hende, da fakkeltoget skulle til at begynde.

- Der står på min seddel, at jeg skal byde velkommen til "det store fakkeltog", sagde Sofie Find, der i sidste øjeblik var sat ind som konferencier, fordi juletovholder Stine Mjaaland var blevet forhindret.

Så ideen var sådan set god nok. Og arrangørerne kunne jo ikke gøre for, at våd og væmmelig regn sådan forplumrede Faaborgs første og største fakkeltog i nyere tid.

For Faaborgs gamle middelaldergader skriger jo nærmest på levende mennesker, der går rundt med levende ild.

Faaborg: Tænk hvis julesneen havde dalet ned. Så havde det her været helt perfekt.

Carla Skjærbæk Løvendahl og Asta Pontoppidan Dolleris får overrakt beviset på, at Faaborg Sejlklubs ungdom fik flest stemmer og dermed scorede overskuddet fra salget af fakler. 345 kroner til de unge sejlere. Bag dem konferencier Sofie Find. Foto: Kim Rune

345 kroner til unge sejlere

Arrangørerne havde ellers fået en ret smart idé for at lokke folk til: Når man købte en fakkel til 25 kroner, skulle man stemme på hvilken forening, der skulle have hele overskuddet fra fakkelsalget.

- Vi er kommet for at stemme på Østerby Sportsrideklub i Millinge, fortalte Vibeke og Madichen Mathiesen, mor og datter, der deltog sammen Martin og Nanna Wildt Davidsen (henholdsvis papfar og lillesøster til Madichen).

- Men det er helt sikkert et fedt og hyggeligt tiltag - også selv om det regner. Og vi hestefolk er jo ikke bare for regnvejr, sagde Vibeke.

Selv om Østerby Sportsrideklub således var sikret fire stemmer, endte det med at blive Faaborg Sejlklubs ungdom, der scorede gevinsten på 345 kroner.

Faklerne havde kostet 10 kroner stykket i indkøb, så der var 15 kroner pr. solgt fakkel til den vindende klub.

I porten til Kanneworffs Gaard stod Højenlystgaard og delte æbler ud til alle fakkeltogets deltagere.

- Der er 400 æbler, så alle må gerne få et æble - også dem, der ikke var med, sagde Sofie Find, inden Faaborg Byorkester overtog scenen.