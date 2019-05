Øster Hæsinge inviterer til sommermarked

Øster Hæsinge: Den 2. juni i tidsrummet 11-16 inviterer Ø.H. sommermarkeds-udvalg til stort sommermarked i og ved Øster Hæsinge Forsamlingshus.

- Kom til vores kreative lille landsby og lad dig friste i vores hyggelige boder med keramik, billeder, malerier, smykker, cremer, sutsko, vanter, planter, "lopper" og meget mere, lyder det i en pressemeddelelse.

På markedet er der besøg af Korinth Håndarbejdscafé, hvor der er mulighed for at sidde og hygge og lære at lave sit eget håndarbejde og få det med hjem.

Der er også mulighed for at købe lidt at spise og drikke. "Karens Køkken" disker op med mad og drikke i caféen til billige penge, loves det.

Der er gratis entré til markedet, oplyser arrangørerne, og alle er velkomne.