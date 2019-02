Ørnedilemma i Davinde: Nysgerrige skræmmer ynglende havørne væk

Det glæder ornitologerne og naturvejlederen, at folk gerne vil have et glimt af havørnene i Tarup-Davinde. Men de er bekymrede for, at ørnene bliver skræmt væk, fordi nogle vil for tæt på.

Tarup-Davinde: Det er en populær havørne-familie, der holder til i og omkring Tarup-Davindes 35 grusgravssøer. Og det kommer med nogle udfordringer, fortæller naturvejleder på naturskolen Åløkkestedet, Henrik Kalckar Hansen: - Havørnene er sky fugle, som naturligt vil holde en god afstand fra mennesker. Derfor er det vigtigt, at de, der besøger området herude, tager hensyn. I området bor ét ynglende havørnepar sammen med deres to unger, og deres tilstedeværelse er ikke gået ubemærket hen. - Der er andre havørne på Fyn, men jeg tror ikke, de får så meget opmærksomhed som dem, vi har her. Det skyldes nok, at de er nemme at fotografere og nemme at få øje på ved de åbne søer, forklarer Henrik Kalckar Hansen. En af hans mest fornemme opgaver som naturvejleder er at planlægge stiforløbene så der fortsat er plads til den skrøbelige natur. - Området kaldes officielt for et natur- og fritidsområde. Men man er nødt til at adskille områderne til fritidsaktiviteterne fra områderne med vild natur. Ellers vil for eksempel havørnene forsvinde, fortæller han. Udover at "passe på ørnene", holder Henrik Kalckar Hansen også øje med den store koloni af hættemåger, der holder til på én helt bestemt ø i en af søerne.

Fakta Ifølge optællinger fra Dansk Ornitologisk Forening, levede 92 havørnepar og 104 unger i Danmark i 2017.



På Fyn findes 20 havørnereder. Hver rede har en koordinator tilknyttet, som skal holde øje med den.



Havørnen er Nordeuropas største fugl. Dens vingefang kan blive op imod 245 centimeter langt.



Havørnen er genindvandret til Danmark efter at have været helt udryddet i begyndelsen af 1900 tallet.

Naturvejleder på naturskolen Åløkkestedet, Henrik Kalckar Hansen, spejder efter de havørne, han så gerne vil have til at blive i Tarup-Davinde området. Foto: Kim Rune

Opråb på Facebook Internt blandt ornitologerne på Fyn er der også opmærksomhed på, at ørnene skal nydes på afstand. På DOF Fyns Facebookgruppe skrev Per Rasmussen 4. februar et opslag, hvor han opfordrede folk til at holde bedre afstand til ørnene. - Folk vil gerne tage billeder, men de kommer for tæt på. Det presser ørnene, og bliver det for meget, flyver de væk og kommer ikke tilbage, siger han. Per Rasmussen er selv begejstret for ørnene, og han er da også glad for, at så mange andre finder dem spændende. - Der er kommet meget omtale om ørnene, og det er rigtig godt. Men folk skal opføre sig ordentligt og tænke sig om, lyder det fra Per Rasmussen. Han bor selv i området og har fulgt dyrelivet tæt i mange år. Men selvom han gerne inviterer andre fugleinteresserede til de mange søer, så er der én hemmelighed, han ikke deler med andre. - Jeg er den eneste, der ved, hvor havørnereden er, og jeg siger det ikke til nogen, da den slet ikke må forstyrres, fortæller Per Rasmussen. I Facebook-opslaget fraråder han derudover folk at gå ind på andres private ejendomme for at komme tæt på ørnene.

Den lille ørnefamilie fik for nyligt besøg af en ældre unge, der kiggede forbi. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Ørne med overblik På dage, hvor vejret er godt, kan der være så mange som 20 fuglekiggere ude på én gang. Det er ikke i sig selv noget problem, så længe de bliver på de steder, hvor ørnene er vant til, de er. - Havørnene har det store overblik over området. Det betyder også, at de har styr på, hvorhenne menneskene færdes. Hvis vi bevæger os uden for de områder, de normalt ser os i, bliver de forstyrrede, og i værste tilfælde flyver de deres vej uden at komme igen, fortæller Henrik Kalckar Hansen. Men selvom folkemængden skaber udfordringer, er Henrik Kalckar Hansen optimistisk for fremtiden: - Havørnebestanden er støt stigende i Danmark. Så får vores ørne herude den fred, de behøver, så tror jeg ikke spørgsmålet er, om vi kan beholde dem, men i stedet om hvorvidt flere ørne flytter til. Området i og ved de gamle grusgrave i Tarup-Davinde er her om vinteren rasteplads for flere end 4000 fugle. Heriblandt en masse blishøns, som er havørnens livret.

De to unger. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.