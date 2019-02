Øko-café reddet: Kamilla græder af glæde

Faaborg: - Det har været de vildeste to døgn at lægge sig ud på den måde og synliggøre, at man har brug for hjælp. At man har brug for andre og har brug for byen. Jeg er jo tilflytter, så det er jo ikke selvskrevet, at man bliver forstået i byen med de nye tanker, man har. Da vi sender det her ud på Facebook, kan vi bare fra første øjeblik mærke, at det her vil folk gerne støtte. Jeg tror, jeg har grædt hver 10. minut de seneste to dage - og det kommer jeg også til nu af lettelse.

Kamilla Johnsen er både glad, rørt og dybt taknemmelig, da avisen fanger hende på mobilen søndag middag, hvor hun sammen med sin mand, Simon Johnsen, er på vej til messe i Herning.

Blot et par døgn forinden havde hun sendt et nødråb ud på Facebook. En redningsaktion, hvor målet var at skaffe 40.000 kroner inden mandag. Ellers ville hendes økologiske café og butik i Torvegade, Flow Sustainable Living, lukke.

Det lykkedes. Søndag middag var der kommet godt 42.000 kroner.

- 100 forskellige helt almindelige mennesker har støttet mig. De har givet fra 20 op til 3000 kroner. Der er ikke en eneste rigmand iblandt. Det største beløb på 3000 er fra en ung fyr i området, fortæller Kamilla.

Medregnet i det samlede beløb er 12.500 kroner fra den auktion, Simon Johnsen iværksatte via sit firma, Johnsens Byggeservice. Her kunne man byde på tømrerhjælp for 26.500 kroner. Lene Susanne Jensen vandt auktionen med sit bud på 12.500 kroner.