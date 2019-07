Øhavsmuseet udvider åbningstiden for Arresten i højsæsonen

Faaborg: Det er blevet populært at "komme bag tremmer" her i sommerugerne. I hvert fald har Øhavsmuseet været nødt til at udvide åbningstiden i ugerne 29-32 til kl. 18 alle tirsdage, onsdage og torsdage.

- Vi ser både flere grupper af voksne og også af børnefamilier, og i den forbindelse formoder vi, at årets sommeraktivitet Storm Murerne, hvor børn via et hæfte med tips og tricks fra indsatte skal finde deres vej ud i friheden, er én blandt flere faktorer, der forklarer den fine fremgang. På nuværende tidspunkt har 1.000 flere ønsket at komme bag tremmer, end tilfældet var sidste år, fortæller kommunikationsansvarlige Anne Høyby i en pressemeddelelse.

Arresten holder åbent 10-16 fredag-mandag og 10-18 tirsdag, onsdag og torsdag til og med uge 32. /exp