Øhavsmuseet og Soze Kaffebar markerer godt naboskab med vandretur og kaffe

Faaborg: Frem til 2. august er det hver mandag og fredag muligt at booke en guidet vandretur i Svanninge Bakker, der som en del af Danmarks naturkanon er blandt de 15 mest unikke naturområdet i landet. Og så kan Øhavsmuseet, der står for vandreturene, oven i købet lægge en overraskelse oven i turen. Sagen er, at man i øjeblikket har en outdoor-stand i Kulturhuset Helios med Soze Kaffebar, og herfra stiller man deltagerne en pose hjemmeristede kaffebønner i udsigt. Det er som en markering af det gode naboskab, at Soze Kaffebar og Risteri stiller en gratis pose kaffe til rådighed for de gæster, der tager vandreturen i Svanninge Bakker.

Bakkerne er opstået under presset fra en gletsjer i slutningen af istiden. Rester af gigantiske isblokke har efterladt store fordybninger, og derved skabt en af de mest markante landskabstyper i Danmark. Øhavsmuseets outdoor-guider leder turen til bakkerne, hvor man kan høre om, hvordan landskabet er dannet, og om hvordan naturen har præget menneskers liv gennem generationer. Man kan således glæde sig til historier om trolde og elver - og høre, hvorfor området har været brugt til alt fra galgebakke til dansested.

Turene foregår alle mandage og fredage kl. 13 til og med 2. august.