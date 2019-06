Øhavsmuseet jubler: Faaborg får besøgscenter til geopark

Det er en vigtig milepæl i arbejdet med at skabe et nyt museum, og så er det samtidig et skridt, der kan være med til at sikre, at Geopark Det Sydfynske Øhav kan få tildelt certifikatet "UNESCO Global Geopark". Beslutningen blev taget på et bestyrelsesmøde i Naturturisme I/S, der varetager opgaven med at skabe geoparken.

Faaborg: De kan næsten ikke få armene ned på Øhavsmuseet. Torsdag formiddag blev det vedtaget, at et nyt besøgscenter for Geopark Det Sydfynske Øhav placeres i Faaborg og helt præcist bliver integreret i det nye store Øhavsmuseum på Faaborg Havn med udgangspunkt i Frølageret på slagterigrunden.

Porten til øhavet

Det har længe været et brændende ønske for Øhavsmuseet at blive udpeget som officielt besøgscenter for den kommende UNESCO Global Geopark.

- For os er det her en unik mulighed for at skabe en samlet indgang til øhavet. På det kommende museum er det ambitionen at bruge naturen, kulturen og psykologien til at gøre mennesket klogere på sig selv og på, hvordan naturen omkring os til alle tider har påvirket os. I det lys er integrationen af geoparken et helt naturlig skridt. Vi ser frem til i tæt samarbejde med Naturturisme at skabe et fyrtårn, der får omverdenens fokus til at rette sig mod øhavet og de utrolig mange unikke natur- og kulturoplevelser, området byder på, siger Øhavsmuseets direktør, Peter Thor Andersen.

Åbningen af det nye besøgscenter forventes at ske i maj 2020 bliver dermed den første af en række åbninger, der i løbet af 2020 manifesterer det nye museum på Faaborg Havn. - Øhavsmuseet er i den gunstige situation, at vi via bevillingen på 13 millioner kroner på Finansloven har de afgørende midler til at sikre opbygningen af det nye museum, og med udsigten til at blive besøgscenter for geoparken får vi i fællesskab med Naturturisme sikret de ressourcer, både faglige og økonomiske, der sikrer, at vi kommer i mål. Skal vi skabe vækst i turismen her i området, er det vigtigt, at de sydfynske kommuner, Geopark Det Sydfynske Øhav, lokale aktører og bl.a. Destination Fyn samlet skaber en destination, så vi sikrer gennemslagskraft og udvikling, fortsætter Peter Thor Andersen.