Øhavet gisper efter ilt: Forsker slår alarm efter iltsvind-målinger i havet syd for Fyn

Et hold forskere fra Aarhus Universitet har den seneste uge sejlet farvandet mellem Ærø, Lyø og Faaborg tyndt, for at blive klogere på udbredelsen af iltsvind på havbunden. Og det ser slemt ud.

Faaborg: Hvert år i september topper iltsvindet i de indre danske farvande. September 2019 er ingen undtagelse, og det sydfynske øhav er hårdt ramt i øjeblikket, konstaterer et hold forskere fra Aahus Universitet, der i den seneste uge har kortlagt udbredelsen af iltsvind i området.

- Store dele af havbunden i Ærøbassinet og andre steder i det sydfynske øhav er næsten uden ilt i øjeblikket. Dykker man ned på bunden, vil man i store områder se den karakteristiske bund med "et ligklæde" i form af hvide svovlbakterier. Fisk og bunddyr vil enten være døde eller fortrukket, fortæller seniorrådgiver ved Aarhus Universitet Jens Würgler Hansen.

I den seneste uge har han sammen med et fold forskere fra universitetet været på togt i det sydfynske øhav med forskningsskibet Aurora i et forsøg på at blive klogere på iltsvind. Det handler blandt andet om at blive klogere på hvilke parametre, der regulerer iltsvinds-hændelserne.

Specielt har forskerne interesseret sig for udbredelsen af en relativt nyopdaget bakterie - de såkaldte kabelbakterier - der ser ud til at spille en vigtig og positiv rolle, når der er ved at opstå iltsvind. Det er nemlig en yderst snedig bakterie, der har organiseret sig på en måde, forskerne ikke har set før. Kabelbakterierne, der hver især blot er en tusindedel millimeter store, slutter sig nemlig sammen i centimeterlange kæder, der rummer titusindvis af bakterier.

- Det unikke er, at bakterierne har en arbejdsdeling, således at fødeindtaget i form af svovlbrinte foregår i den bundnære del af kæden, mens "åndingen" foregår i en anden.

Den seneste forskning har vist at tilstedeværelsen af disse bakterier er med til udsætte den tid, der går, før effekterne af iltsvind sætter ind.