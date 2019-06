Ødysséen: Ø-hop er begyndelsen på hverdagseventyr

Ødysséen er navnet på to københavneres rejse rundt til 37 små og store øer i det danske ø-rige, som de foretog sidste sommer. For makkerparret ventede der masser af eventyr, når de forlod storbyen, og de fleste øer ligger ikke længere væk, end man hurtigt kan beslutte sig for en dags- eller weekendtur.