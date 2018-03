Messe

Efter at bilforhandlerkæden Terminalen indstillede sit salg i Ringe, har en ny bilforhandler overtaget bilhuset på Bygmestervej 25, og dermed er messetraditionen i Ringe sikret.

Ringe: Når Forårsmessen løber af stablen søndag 8. april, sker det med en ny vært på Bygmestervej 25 i Ringe. Her har C.A. Larsen Automobiler siden 1. februar har haft til huse, og direktør, Jesper Larsen, har indvilliget i at videreføre traditionen med de to årlige messer; forårsmessen og efterårsmessen.

Inden messedagen vil bilhuset trille deres 50 udstillede biler ud af den 1000 kvadratmeter store udstillingshal for at gøre plads til i alt 21 udstillere der spænder hele vejen rundt lige fra undertøj over fødevarer til satellitsignaler fra rummet.

Der vil være musikalsk underholdning på højt plan ved Jakob Svejstrup, og kagekometen fra Svindinge, Kirsten Thur, vil fornøje publikummet med sine kagekunster. Desuden har flere af udstillerne proklameret, at de vil byde ind med spændende konkurrencer ved siden af de favorable messetilbud, de plejer at give, når der er messe i Ringe.

Dette år ser udstillerlisten således ud:

Skoringen, Ringe

Butik Lady og Vagabonden

Bellissima

Outdoor Fyn

Superbrugsen Ringe

Kene Gulve & Gardiner

Din Tøjmand, Ringe

Multiflower Design

Lykke Cykler & Scootere

Midtfyns VVS & Smedie ApS

Butik 32 Binau

Ringe Maskinforretning A/S

Ringe Fællesantenneforening

Intersport Ringe

DLG/Land & Fritid Ringe

Midtfyns Slagteren

Kene Bygningsservice ApS

you see

Danbolig Ringe

Midtfyns Bilsyn

C.A. Larsen Automobiler A/S