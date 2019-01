Nytårskur i bedste Heartland-stil

Øhavsmuseet tredoblede besøgstallet til sin nytårskur, som for første gang foregik i de nye rammer i Frølageret, hvor museet satser på senere på året at åbne første skridt på vejen til det nye supermuseum.

Faaborg: På Heartland Festival er talks blevet det helt store hit. Festivalen hiver kendte og begavede koryfæer ind, som til tider fylder det største talk-telt med 3000 tilhørere.

Ved Øhavsmuseets nytårskur i Frølageret torsdag eftermiddag kunne man også opleve talks - om end i lidt mindre målestok. Samtidig var nytårskuren rykket over i museets nye rammer i Frølageret på Slagterigrunden. Det fik alt sammen markant effekt på besøgstallet. Hvor der normalt kommer cirka 60 mennesker i den gamle banegård, kom der torsdag 177 gæster.

Dermed er Øhavsmuseet - hvad det angår - oppe i samme kaliber som Faaborg Museum, der forleden samlede knap 200 til sin nytårskur.

De 177 gæster vidner om pæn folkelig interesse for at høre nærmere om de store planer, Øhavsmuseet har for de kommende år, hvor ambitionen er at skabe et unikt, nyskabende museum i international klasse med et årligt besøgstal på 100.000.

- Jeg er rigtig glad, for målet var at lokke flere til, og det har vi gjort. Nu har vi prøvet de her talks, og ud fra hvad jeg sådan lige kan fornemme på folk, har det virket fint, sagde Øhavsmuseets direktør, Peter Thor Andersen, mens forsamlingen så småt sivede ud af de råkolde rammer igen.