Faaborg: 2019 bliver et spændende år for Øhavsmuseet i Faaborg. Det bliver året, hvor ambitionen om at skabe et midlertidigt museum på Faaborg Havn realiseres.

Og du kan høre mere om, hvad museumsfolkene har i støbeskeen.

Museet inviterer nemlig til nytårskur i Frølageret på havnen i Faaborg den 17. januar klokken 16.

Nytårskuren er arrangeret i samarbejde med TV2/Fyn, og kulturredaktør Martin Mulvad Ernst er moderator på dagen.

Programmet byder på to "talks". Den første er mellem museumsdirektør Peter Thor Andersen og direktør for Naturturisme, Thorbjørn Tarp, der vil komme omkring, hvordan ambitionerne for det nye Øhavsmuseum stemmer overens med at sikre en Unesco-certificering til den nye sydfynske geopark.

Borgmester Hans Stavnsager og museumsinspektør Anne Rosenberg vil koncentrere sig om den store udgravning i Årslev, hvor arkæologer leder efter spor fra bronze- og jernalderen. Er det blot en fordyrende proces i udviklingen af en nyt boligområde, eller kan udgravning og fund bruges til at styrke lokal stolthed og involvering?

Endelig har man også mulighed for at tage en uformel snak med museets medarbejdere omkring de projekter, der kommer til at tegne 2019 og høre om, hvordan det går med opbygningen af det nye museum.

Museet byder på en lille forfriskning ved arrangementet.

Deltagerne opfordres til at iføre sig varmt tøj, da Frølageret ikke er opvarmet.

Arrangementet forventes at slutte klokken cirka 17.30.

Tilmelding skal ske til anh@ohavsmuseet senest 14. januar.