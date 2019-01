Der skyder drengekor op flere steder i danmark i disse år og Haderslev drengekor er et blandet drenge- mandskor, med sangere i alderen 9-62 år. Koret har et højt aktivitetsniveau med koncerter, oplevelser og turnéer. Deltagelse i stævner og masterclasses med ind- og udenlandske dirigenter er medvirkende til, at koret i løbet af kort tid har markeret sig som et stærkt, efterspurgt drengekor.

Michala Petri har modtaget mange priser, bl.a. i år 2000 Léonie Sonnings musikpris, og i 2005 blev hun tildelt den europæiske kulturstiftelse Pro Europa's solistpris. I 2012 blev hun udnævnt til adjungeret professor ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og i 2014 til vicepræsident i det engelske Society of Recorder Players.

Billet til koncerten i Ringe kirke kan købes fra nu af på http://www.billetten.dk/event/77426-unummererede pladser à 150 kr.