Jordløse-Haastrup: Der er nytårsgudstjenester 1. januar i Jordløse Kirke kl. 14 og i Haastrup Kirke kl. 15.30.

Efter gudstjenesten bydes der på champagne og kransekage i våbenhuset, så man kan ønske hinanden godt nytår. I Haastrup Kirke vil der ved denne lejlighed være mulighed for at hilse på den ny graver, der her, for første gang, vil blive præsenteret for menigheden. /exp